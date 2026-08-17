Choque y fuga en el centro de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se registró un caso de choque y fuga en el centro de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un auto colisionó con un vehículo que estaba estacionado y se retiró del lugar. Según algunas personas que estaban en la zona, se trató de un coche Honda Civic en el que iban tres personas de aspecto joven y alcoholizadas.
El rodado se fue luego que los ocupantes se llevaran algunas partes de la carrocería que habían quedado desperdigadas por la calle. Ocurrió en Padre Doglia entre Belgrano y Almirante Brown, frente a la plaza San Martín, alrededor de las 6.30. el vehículo golpeado se subió a la vereda y chocó contra una columna en la que está colocada una cámara del sistema municipal de vigilancia.
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