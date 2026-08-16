El PJ de Chacabuco expresó su profundo pesar

Nota pedida
El Partido Justicialista expresa su profundo pesar por el fallecimiento de la compañera Liliana Andriola
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El Partido Justicialista lamenta con profundo pesar el fallecimiento de nuestra compañera imprescindible, Liliana Andriola, acompañando con profundo respeto y afecto a sus familiares, compañeros y a toda la comunidad educativa que la abrazó y que hoy sienten su partida.
Militante incansable al servicio de quienes más lo necesitan, Liliana hizo de sus convicciones una forma de vida, y de la política una herramienta para transformar realidades, defender derechos y construir una sociedad más inclusiva.
Como Directora de Escuela Primaria Nº27, dejó una huella profunda e imborrable, trabajando con enorme compromiso para que los derechos de niñas y niños, especialmente de aquellos que atravesaban situaciones de mayor vulnerabilidad, fueran reconocidos, respetados y garantizados.
En su rol de Presidenta del Consejo Escolar, entendió la función pública como una responsabilidad y una oportunidad para brindarse por completo al servicio de las instituciones educativas que conforman el Distrito de Chacabuco.
Finalmente, para el peronismo, Liliana deja una huella y un ejemplo inconmensurables. A través de su militancia, supo honrar con hechos y no solamente con palabras, aquello que significa ser una compañera que se entrega con amor incondicional a su comunidad, legado que hoy nos transmite como guía para continuar el camino hacia un Chacabuco y una Argentina más inclusiva, justa y solidaria.
¡Hasta siempre, compañera Liliana!
Firma:
Consejo del Partido Justicialista de Chacabuco, Presidente Darío Golía
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