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domingo, 16 de agosto de 2026

Policiales: Principio de incendio - Robo en un barrio de Chacabuco - Inspección - Mordido

 


Breves. 

Bomberos. Una dotación de Bomberos Voluntarios combatió está noche un principio de incendio en el predio del Sanatorio de Chacabuco. Según trascendió, hubo fuego en una casilla donde se almacena papelería, en inmediaciones de Sarmiento y Favaloro.



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Atención Chacabuco

Inspección. La Policía inspeccionó esta noche una vivienda ubicada en Padre Doglia entre Belgrano y Almirante Brown porque una mujer creyó ver en los fondos a dos intrusos.

Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

Robo. En horas de la madrugada fue robada una bicicleta Nordic de una vivienda de la calle Avellaneda, a la altura del barrio Ubaldo Martínez.

Chanchería El Corte Perfecto

Mordido. Un vecino de 48 años llamó a la Policía esta tarde porque un perro le mordió un pie. Ocurrió en Almirante Brown y Casasco. La dueña guardó al perro en su casa.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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