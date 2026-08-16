Policiales: Principio de incendio - Robo en un barrio de Chacabuco - Inspección - Mordido

Breves.
Bomberos. Una dotación de Bomberos Voluntarios combatió está noche un principio de incendio en el predio del Sanatorio de Chacabuco. Según trascendió, hubo fuego en una casilla donde se almacena papelería, en inmediaciones de Sarmiento y Favaloro.
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|Atención Chacabuco
Inspección. La Policía inspeccionó esta noche una vivienda ubicada en Padre Doglia entre Belgrano y Almirante Brown porque una mujer creyó ver en los fondos a dos intrusos.
|Restorán El Círculo
Robo. En horas de la madrugada fue robada una bicicleta Nordic de una vivienda de la calle Avellaneda, a la altura del barrio Ubaldo Martínez.
|Chanchería El Corte Perfecto
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