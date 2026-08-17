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lunes, 17 de agosto de 2026

Choque en la.mañana del feriado de Chacabuco

 


Se pidió una ambulancia.

Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

Participaron una moto y un camión. Una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrido en 9 de Julio y Gutiérrez. Como se puede ver en la foto, el camión aplastó a la moto.

Previamente, en Rivadavia y Mendoza se registró la caída de una persona que circulaba en moto.

Chanchería El Corte Perfecto


Atención Chacabuco

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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