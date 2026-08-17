Choque en la.mañana del feriado de Chacabuco

Se pidió una ambulancia.
Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Restorán El Círculo
Participaron una moto y un camión. Una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrido en 9 de Julio y Gutiérrez. Como se puede ver en la foto, el camión aplastó a la moto.
Previamente, en Rivadavia y Mendoza se registró la caída de una persona que circulaba en moto.
|Chanchería El Corte Perfecto
|Atención Chacabuco
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