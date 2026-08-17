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lunes, 17 de agosto de 2026

Los premios de una rifa con la que gana Chacabuco

 


Salud.

Falta poco para que comiencen los sorteos mensuales de la rifa dea Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco. Con la recaudación se adquiere equipamiento para el nosocomio local.



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Atención Chacabuco

A continuación, los datos fundamentales de la rifa.

El sorteo final se realizará el día 29 de junio de 2027 a las 20:00 horas, en un sorteo a realizarse por bolillero ante escribano público o en el lugar a designar que se informará oportunamente.

Chanchería El Corte Perfecto

Premios del sorteo final: Primer premio: Un departamento monoambiente ubicado en el Edificio Naya, Avenida Vieytes 3, Unidad Funcional N.º 32 (tercer piso, balcón a la Avenida Vieytes). Compuesto de cocina-comedor incorporado, lavadero y baño. Cocina a gas en la cocina, termo y calefacción mediante caldera. Gastos de escrituración totalmente a cargo de la Fundación. Valor del mismo según consta en escritura adjunta: 39.765.000 pesos. Segundo premio: Un terreno ubicado en la calle Zapiola N.º 634 con servicio de agua corriente, luz y gas natural (340 metros). Gastos de escrituración a cargo de la Fundación. Valor del mismo, según escritura adjunta: 15.000 dólares. Tercer premio: 9.000.000,00 de pesos. Cuarto premio: 8.000.000,00 de pesos. Quinto premio: 7.000.000,00 de pesos. Sexto premio: 6.000.000 de pesos. Séptimo premio: 4.800.000,00  de pesos. Octavo premio: 3.600.000 de pesos. Noveno premio: 2.400.000,00 de pesos. Décimo premio: 1.200.000,00 pesos.

Los Sorteos mensuales se realizarán el último martes de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, y en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2027, mediante sorteo por bolillero ante escribano público en la sede de la Fundación (Pringles 235). El horario y/o eventual modificación del lugar se informará con anticipación por los medios de difusión locales. Se adjudicarán 4 premios mensuales de 1.500.000,00 pesos cada uno.

Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

Cada una de las 11.000 boletas tiene un precio de 65.000 pesos pagaderas al contado o en diez cuotas mensuales y consecutivas de acuerdo al siguiente esquema: cuotas 1, 2, 3, 4 y 5 a un valor de 7.000,00 pesos siete mil y cuotas 6, 7, 8, 9 y 10 a un valor de 8.000,00 pesos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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