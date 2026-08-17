No hubo feriado para las multas en Chacabuco

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La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que en un Operativo de prevención sobre Juan XXlll y Roca con recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
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|Restorán El Círculo
También se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labró un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente. Cinco actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
|El Corte Perfecto
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