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lunes, 17 de agosto de 2026

No hubo feriado para las multas en Chacabuco

Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que en un Operativo de prevención sobre Juan XXlll y Roca con recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.



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Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

También se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labró un acta de infracción por poseer enganche sobresaliente. Cinco actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.

El corte perfecto Chacabuco
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