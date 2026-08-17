"Campeones internacionales de Chacabuco en Uruguay"

Nota pedida.
El Centro de Formación Artística New Dance de Chacabuco vuelve a escribir una página importante en su historia, esta vez llevando el talento, el esfuerzo y la pasión de nuestros bailarines a un Torneo Internacional en Uruguay.
Volver a Chacabuquero.
|Chanchería El Corte Perfecto
En este camino fue fundamental el trabajo de Matías Salas, director y coordinador del Centro de Formación Artística New Dance Chacabuco, quien con dedicación, responsabilidad y muchísimo esfuerzo trabaja día a día para llevar a sus grupos infantiles, juniors y juveniles a lo más alto de cada competencia.
Video:
Los resultados obtenidos en este Torneo Internacional son el reflejo de ese trabajo:
🏆 Hip Hop Juvenil — 1.er puesto — 9,50
🥈 Reguetón Juvenil — 2.º puesto — 9,30
🥈 Urban Show — 2.º puesto — 8,75
🏆 Urban Mix Infantil — 1.er puesto — 9,40
🥈 Free Dance Infantil — 2.º puesto — 8,60
|Atención Chacabuco
La delegación también fue reconocida con menciones especiales por Mejor Producción Escénica y obtuvo el Trofeo a la Mejor Dinámica Coreográfica de todo el Campeonato Internacional en la categoría Juvenil.
Detrás de todo esto existe una palabra que define a New Dance: HUMILDAD, Porque llegar a un podio es importante, pero mucho más importante es saber hacerlo con respeto, compañerismo y valores. El verdadero éxito no está solamente en una medalla o en un trofeo, sino en todo lo que se construye en el camino y en las personas en las que nuestros alumnos se convierten gracias a la danza.
|Restorán El Círculo
Por eso, en estos 20 años de trayectoria, Matías Salas y el Centro de Formación Artística New Dance Chacabuco merecen reconocimiento, respeto y admiración por todo lo construido.
Veinte años formando bailarines, acompañando sueños, creando oportunidades y llevando el nombre de Chacabuco a distintos escenarios. Y este viaje a Uruguay demuestra una vez más que cuando existe trabajo, dedicación, humildad y amor por lo que se hace, los sueños pueden transformarse en realidad.
Felicitaciones a cada bailarín, a cada familia y a todo el equipo de New Dance. Y especialmente a Matías Salas, por su entrega, por su dedicación y por seguir apostando al crecimiento de sus alumnos, llevando siempre a New Dance y a Chacabuco hacia lo más alto.
¡Vamos New Dance! ¡Vamos Chacabuco! 🇦🇷🏆
Firma:
Ballet New Dance de Chacabuco
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