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lunes, 17 de agosto de 2026

Video: Así fue el choque entre la moto y el camión en Chacabuco

 


Esta mañana.

CHacabuquero tuvo acceso a un video que muestra cómo fue el choque entre una moto y un camión esta mañana en Chacabuco.

Video:

Ocurrió en 9 de Julio y Gutiérrez. Como se puede observar, el conductor de la moto se salvó de milagro 



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