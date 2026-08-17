Video: Así fue el choque entre la moto y el camión en Chacabuco

Esta mañana.
CHacabuquero tuvo acceso a un video que muestra cómo fue el choque entre una moto y un camión esta mañana en Chacabuco.
Video:
Ocurrió en 9 de Julio y Gutiérrez. Como se puede observar, el conductor de la moto se salvó de milagro
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