Centro de Chacabuco: Un accidente - Un adolescente agredido

Esta tarde.
Accidente. La conductora de una moto fue trasladada al Hospital en ambulancia esta tarde, tras participar en un accidente de tránsito en Alsina y Moreno. Según el hermano, que iba de acompañante, chocaron con el espejo de un auto que habría querido doblar a la izquierda desde la avenida a la mencionada calle.
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|Restorán El Círculo
Agredido. Un joven de 14 años fue golpeado por dos adolescentes de la misma edad en Alsina entre Belgrano y Rivadavia. Le dieron un puñetazo en el rostro y una patada en el cuerpo. Al parecer fue por un problema personal. Al lugar fueron la madre y la Policía. El joven sufrió una lesión en la boca.
|Chanchería El Corte Perfecto
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