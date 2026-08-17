Golía: "Hoy la patria está en peligro"

Acto oficial en Chacabuco en homenaje al General José de San Martín
El intendente municipal, Darío Golía, encabezó el acto oficial en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, realizado este lunes 17 de agosto al pie del monumento y en la plaza que lleva el nombre del Libertador.
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La ceremonia comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, el padre Agustín Tomás Báez, vicario parroquial de la Iglesia San Isidro Labrador, tuvo a su cargo la bendición. A continuación, se realizó la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento a San Martín.
Las palabras alusivas estuvieron a cargo, en primer término, del Dr. Nelson Coronel, integrante de la Comisión Sanmartiniana. Luego, el intendente municipal realizó el cierre de las alocuciones, destacando la figura histórica del General San Martín y su compromiso con la independencia y la soberanía de los pueblos.
Al inicio de su discurso, el intendente Golía realizó un sentido homenaje a Liliana Andriola, presidenta del Consejo Escolar de Chacabuco, recientemente fallecida, destacando especialmente su compromiso y su presencia permanente en los actos oficiales de la comunidad.
Durante su intervención, Golía resaltó la dimensión militar, política e ideológica del General San Martín, así como su profundo amor por la Patria y su lucha por la independencia. En ese marco, recordó las dificultades y persecuciones que debió atravesar el Libertador, tanto por parte de los intereses imperialistas como de sectores internos que se opusieron a su proyecto emancipador.
El Intendente trazó un paralelismo entre aquellos acontecimientos históricos y la realidad actual del país, convocando a recuperar las enseñanzas de nuestra historia y a redoblar los esfuerzos en defensa del desarrollo nacional. “Hoy, al igual que en esos momentos, la Patria está en peligro y la patria no se vende”, afirmó Golía, quien finalmente convocó a continuar trabajando para que “nuestra Argentina pueda crecer y desarrollarse”.
Tras las palabras del jefe comunal, se realizó la despedida de las Banderas de Ceremonias, dando cierre al acto con la presentación del Ballet Cahuín Cumpá, que interpretó dos danzas.
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