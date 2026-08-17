Todos ganadores del Gran Premio "Pedro Prieto" de Chacabuco

Ciclismo.
En el marco del Mes del Deporte, durante este fin de semana se disputó la tercera edición del tradicional Gran Premio Pedro Prieto, una de las competencias más destacadas del calendario anual de ciclismo.
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El denominado “templo de la velocidad” del Parque Recreativo de Chacabuco recibió a ciclistas de toda la región, con la participación de delegaciones provenientes de La Pampa, Córdoba, Rosario y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, lo que permitió disfrutar de una jornada de gran nivel competitivo.
El evento fue organizado por la Dirección de Deportes a cargo de Jorge Antonio Giménez, bajo la fiscalización de la Subcomisión de Colón, y contó con la dirección general de Oscar Sarapo.
Resultados:
Categoría Peña
- Joaquín Bossio
- Ramón Silva
- Jorge Lara
- Agustín Benítez
- Gustavo Sosa
Categoría Mayores
- Sergio Vargas
- Diego Mobiglia
- Ariel Leguizamón
- Juan Cruz Acosta
- Miguel Cirulli
- Luis Huergo
Categoría Menores
- Tiziano Escobar
- José Paz
- Sergio Vargas
- Agustín Sansone
- Bautista Leguizamón
- Federico Sosa
Categoría Master D
- Javier Cieri
- Fredy Lemons
- Adrián García
- Néstor Varela
- Pedro Ledesma
Categoría Damas
- Magalí Velázquez
- Eliana Villalba
- Carla Grillo
Categoría Master B y C
- Martín Pérez
- Jonathan Tocha
- Diego Torres
- Darío Pagliarisi
- Pablo Drascovich
Categoría Master C
- Darío Pagliarisi
- Pablo Drascovich
- Marcos Pérez
Categoría Master A - Elite
- Hugo Velázquez
- Rodrigo Silva
- Nahuel Romero
- Román Mastrangelo
- Evangelino Dostal
Categoría Master A
- Evangelino Dostal
- Matías Lara
- Emiliano Galeano
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