Lista de precios del camión de pastas y lacteos que llega a Chacabuco

Gacetilla de prensa.
A través de La Cámpora vuelve este martes 18 de agosto a Chacabuco la Red de Precios Justos con el camión de pastas y lácteos.
Volver a Chacabuquero.
En esta oportunidad estará presente desde las 9:00 hs hasta las 15:00 hs o hasta agotar stock en la nueva sede de dicha agrupación ubicada en calle Tucuman 92. No se suspende por lluvia.
Lácteos y derivados: 1 lt. de leche ($1600), 1 lt. de yogurt ($1600), 5 u. postrecitos ($3500), 5 u. yogurt batido ($3500), 6 u. yogurt c/ cereal ($6000), 400 gr. de manteca ($4800), 2 u. dulce de leche ($4200), 2 u. queso crema ($5200), 1 kg. queso Mar del Plata ($15500), 1 kg. de queso cremoso ($7500) y 1 kg. queso reggianito ($18.000).
Pastas y tapas: 1 paq. torteletis ($2300), 1 paq. fideos ($2000), 1 paq. ñoquis ($2000), 1 kg. de ravioles ($3500), 1 paq. capelleti ($2300), 1 paq. sorrentinos ($2300), 3 tapas pascualina ($4000) y 5 doc. tapa de empanadas ($4500).
Panadería, fiambres y congelados: Tubo rotisero ($6500), 3 paq. de salchichas (x6 u.) ($3800), 10 prepizzas ($8500) y 3 pan lactal chicos ($5200).
Combo ($14.000): Incluye 2 paq. empanadas, 2 paq. pascualina, 1 kg. de ravioles, 1 kg. de ñoquis/fideos, 1 lt. de leche, 1 lt. de yogurt y 1 postrecito.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Todos ganadores del Gran Premio "Pedro Prieto" de Chacabuco
- Golía: "Hoy la patria está en peligro"
- Centro de Chacabuco: Un accidente - Un adolescente agredido
- "Campeones internacionales de Chacabuco en Uruguay"
- Video: Así fue el choque entre la moto y el camión en Chacabuco
- Choque en la.mañana del feriado de Chacabuco
- Motos retenidas y una infracción particular en Chacabuco
- Choque y fuga en el centro de Chacabuco
- Policiales: Principio de incendio - Robo en un barrio de Chacabuco Inspección
Todavía se habla de esto:
- El PJ de Chacabuco expresó su profundo pesar
- Más datos de los dos accidentes de tránsito en la tarde de Chacabuco
- Lista de Buena Fe de la selección de Chacabuco para la Copa País
- Perseguidos en un campo de Chacabuco
- Otros vecinos fueron victimas de la inseguridad de Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Se viene una semana complicada para el tiempo en Chacabuco
- Varios conflictos entre vecinos y familiares en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario