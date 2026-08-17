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lunes, 17 de agosto de 2026

Lista de precios del camión de pastas y lacteos que llega a Chacabuco

 


Gacetilla de prensa.

A través de La Cámpora  vuelve este martes 18 de agosto a Chacabuco la Red de Precios Justos con el camión de pastas y lácteos.



Volver a Chacabuquero.

En esta oportunidad estará presente desde las 9:00 hs hasta las 15:00 hs o hasta agotar stock en la nueva sede de dicha agrupación ubicada en calle Tucuman 92. No se suspende por lluvia.

Lácteos y derivados: 1 lt. de leche ($1600), 1 lt. de yogurt ($1600), 5 u. postrecitos ($3500), 5 u. yogurt batido ($3500), 6 u. yogurt c/ cereal ($6000), 400 gr. de manteca ($4800), 2 u. dulce de leche ($4200), 2 u. queso crema ($5200), 1 kg. queso Mar del Plata ($15500), 1 kg. de queso cremoso ($7500) y 1 kg. queso reggianito ($18.000).

Pastas y tapas: 1 paq. torteletis ($2300), 1 paq. fideos ($2000), 1 paq. ñoquis ($2000), 1 kg. de ravioles ($3500), 1 paq. capelleti ($2300), 1 paq. sorrentinos ($2300), 3 tapas pascualina ($4000) y 5 doc. tapa de empanadas ($4500).

Panadería, fiambres y congelados: Tubo rotisero ($6500), 3 paq. de salchichas (x6 u.) ($3800), 10 prepizzas ($8500) y 3 pan lactal chicos ($5200).

Combo ($14.000): Incluye 2 paq. empanadas, 2 paq. pascualina, 1 kg. de ravioles, 1 kg. de ñoquis/fideos, 1 lt. de leche, 1 lt. de yogurt y 1 postrecito.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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