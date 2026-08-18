Fallecimiento tras un siniestro vial en Chacabuco

Triste noticia.
En las últimas horas se registró el fallecimiento del motociclista que se accidentó el domingo en la Variante Chacabuco de la autopista.
Volver a Chacabuquero.
|El Corte Perfecto
Se llamaba Joaquín Di Piero y tenía 19 años. Había sufrido un traumatismo de craneo entre otras lesiones. Estaba internado en Terapia Intensiva. Sus restos serán velados en las próximas horas. Se deberá realizar una autopsia.
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