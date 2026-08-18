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martes, 18 de agosto de 2026

Un robo y algo más en Chacabuco

 


Madrugada.

Durante la noche se reportó al menos un robo en la ciudad de Chacabuco.



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El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Le sustrajeron una moto 250cc a un vecino. La había estacionado ante un domicilio y se dio cuenta que ya no estaba alrededor de la 1.00. Ocurrió en Perón entre Pellegrini y Quintana.

Por otro lado, una mujer pidió auxilio a la Policía alegando que una persona de sexo masculino estaba tratando de ingresar por la fuerza a su casa. Hubo una inspección en la propiedad y en el barrio sin que se encontrara a alguien que se pudiera relacionar con la situación.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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