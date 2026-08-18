Que en paz descanse: Magdalena
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- Magdalena Haydée Torres viuda de Miranda. Falleció a los 89 años. Casa de duelo: Bernardo de Irigoyen 269. Sepelio a las 11.00.
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