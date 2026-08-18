Mix: Jornada por el Hábitat - Curso para Aeroaplicadores - Copa de Paleta

Breves de Chacabuco.
Hábitat. Esta mañana se llevó a cabo en el SUM de la UTN se llevó a cabo una jornada regional del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat.
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|El Corte Perfecto
Aero. Desde la Dirección de Protección Ambiental organiza una capacitación dictada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires para aplicadores aéreos que necesiten actualizarse u obtener/renovar su habilitación oficial Será el jueves 03 de septiembre de 8:00 a 17:00 horas con modalidad presencial en Aero Club Chacabuco Ruta Nacional 7 km 198. Otorga: Obtención/renovación del Carnet Habilitante Provincial (Categoría “C”)Cupos Gratuitos y limitados. Inscripción: https://forms.gle/mcDcrNdu1bBdBMXJ7
Paleta. En el marco del mes aniversario de Chacabuco y del Deporte, la Dirección de Deportes Municipal, a cargo de Jorge Antonio Giménez, invita a la comunidad y a los clubes regionales a participar de la Copa Hermanos Ross. Este destacado evento internacional de Pelota Paleta se llevará a cabo el domingo 23 de agosto de 2026 en el Trinquete del Club Social de Chacabuco, ubicado en Av. Juan XXIII y Andes. La jornada comenzará a las 10:00 con desafíos locales y la recepción de figuras invitadas. Por la tarde, a las 14:30, se jugará un partido preliminar entre Eduardo Ross y Fernando Golía contra Mariano Sir y Eduardo Casco. A las 16:00 se disputará el plato fuerte con la exhibición de campeones entre Facundo Andreasen y Juan Firpo frente a Federico Isaías y Mateo Billorou, concluyendo la fiesta deportiva a las 18:00 con la entrega de premios y reconocimientos en homenaje a la historia y a los grandes referentes locales.
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