Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 18 de agosto de 2026

El ganador de la rifa de Aprid Chacabuco

 Afortunado.

Aprid dio a conocer el nombre del ganador del primer sorteo semanal de su rifa.



Volver a Chacabuquero.


El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Se llama Azequiel Ghío, quien es el poseedor del número 582. Ganó 70.000 pesos. Se tomó como referencia el sorteo nocturno de la lotería de la Provincia de Buenos Aires del 15 de agosto de 2026.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Fallecimiento tras un siniestro vial en Chacabuco

- Un robo y algo más en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- No hubo feriado para las multas en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Lista de precios del camión de pastas y lacteos que llega a Chacabuco

- Todos ganadores del Gran Premio "Pedro Prieto" de Chacabuco

- Golía: "Hoy la patria está en peligro"

- Centro de Chacabuco: Un accidente - Un adolescente agredido

- "Campeones internacionales de Chacabuco en Uruguay"

- Video: Así fue el choque entre la moto y el camión en Chacabuco

- Choque en la.mañana del feriado de Chacabuco

- Motos retenidas y una infracción particular en Chacabuco

- Choque y fuga en el centro de Chacabuco 

- Policiales: Principio de incendio - Robo en un barrio de Chacabuco Inspección






on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)