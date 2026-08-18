El ganador de la rifa de Aprid Chacabuco

Afortunado.
Aprid dio a conocer el nombre del ganador del primer sorteo semanal de su rifa.
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|El Corte Perfecto
Se llama Azequiel Ghío, quien es el poseedor del número 582. Ganó 70.000 pesos. Se tomó como referencia el sorteo nocturno de la lotería de la Provincia de Buenos Aires del 15 de agosto de 2026.
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