Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 18 de agosto de 2026

Choque con una persona hospitalizada en Chacabuco

 


Mediodía.

Este mediodía se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco



Volver a Chacabuquero.

Participaron una moto y un auto. La conductora del rodado de menor porte, de 18 años, fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en San Juan y Deán Funes


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco 

- Más datos del accidente en la ruta 7 en Chacabuco

- El ganador de la rifa de Aprid Chacabuco

- Fallecimiento tras un siniestro vial en Chacabuco

- Un robo y algo más en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- No hubo feriado para las multas en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Lista de precios del camión de pastas y lacteos que llega a Chacabuco

- Todos ganadores del Gran Premio "Pedro Prieto" de Chacabuco

- Golía: "Hoy la patria está en peligro"

- Centro de Chacabuco: Un accidente - Un adolescente agredido

- "Campeones internacionales de Chacabuco en Uruguay"

- Video: Así fue el choque entre la moto y el camión en Chacabuco

- Choque en la.mañana del feriado de Chacabuco

- Motos retenidas y una infracción particular en Chacabuco

- Choque y fuga en el centro de Chacabuco 

- Policiales: Principio de incendio - Robo en un barrio de Chacabuco Inspección






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)