Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 18 de agosto de 2026

Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco

 


Esta tarde.

Edta tarde se registró un nuevo accidente de tránsito en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron dos motos. Ocurrió en inmediaciones de Salta y Pringles, a metros del Hospital.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Choque con una persona hospitalizada en Chacabuco

- Más datos del accidente en la ruta 7 en Chacabuco

- El ganador de la rifa de Aprid Chacabuco

- Fallecimiento tras un siniestro vial en Chacabuco

- Un robo y algo más en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- No hubo feriado para las multas en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Lista de precios del camión de pastas y lacteos que llega a Chacabuco

- Todos ganadores del Gran Premio "Pedro Prieto" de Chacabuco

- Golía: "Hoy la patria está en peligro"

- Centro de Chacabuco: Un accidente - Un adolescente agredido

- "Campeones internacionales de Chacabuco en Uruguay"

- Video: Así fue el choque entre la moto y el camión en Chacabuco

- Choque en la.mañana del feriado de Chacabuco

- Motos retenidas y una infracción particular en Chacabuco

- Choque y fuga en el centro de Chacabuco 

- Policiales: Principio de incendio - Robo en un barrio de Chacabuco Inspección






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)