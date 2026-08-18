Un nuevo robo en Chacabuco

Detalles. Se incluyó el informe de tránsito.
Esta noche se reportó un nuevo robo en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue sustraída una moto Mondial 110 propiedad de una vecina. Ocurrió en Correa entre San Martín y Pueyrredón.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que este martes se realizó un operativo de prevención sobre Juan XXlll y Paso con recorrido de móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Siete actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Un acta de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública.
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