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martes, 18 de agosto de 2026

Vecino hospitalizado en el centro de Chacabuco

Esta noche.

Esta noche fue trasladado al Hospital esta noche desde el centro de Chacabuco tras una confuso situación.



Volver a Chacabuquero.

Ingresó a un local comercial alegando que lo querían matar. Esto motivó que la Policía se dirigiera al lugar y tras un analisis de lo ocurrido, se decidió el traslado del sujeto, de 35 años, al área de Salud Mental del nosocomio.


Ocurrió en inmediaciones de Alsina y San Martín.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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