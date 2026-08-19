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miércoles, 19 de agosto de 2026

Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Eduardo Oscar Manero y María Luisa Simigliani.

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