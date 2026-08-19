Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 19 de agosto de 2026

Sangre de Chacabuco de exportación

 


Donación 

Se dio a conocer que un vecino de Chacabuco donó sangre para una paciente de otro país.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas para el miércoles 19/08

Ocurre que es poseedor de un fenotipo poco frecuente. La paciente es de Chile. Las personas que quieran donar sangre de manera voluntaria o anotarse para donar médula ósea deben dirigirse al servicio de hemoterapia del Hospital Municipal en Garay y San Luis, los días lunes, miércoles y viernes de 7.30 a 9.30.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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