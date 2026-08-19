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miércoles, 19 de agosto de 2026

Misa por San Expedito, peña con matambre y festival por los niños en una parroquia de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

La Parroquia Santos Arcángeles de Chacabuco invita a toda la comunidad a participar de las actividades programadas para los próximos días, en Santa Fe y La Plata.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas para el miércoles 19/08

Miércoles 19:, 19:00hs, Misa y celebración en honor a San Expedito (como todos los días 19).

Viernes 21 de agosto: 21:00hs. Peña Parroquial a beneficio de obras del templo y en festejo del Día del Catequista. La velada contará con la actuación especial de Carlos Simone. Menú: Chorizo con ensalada rusa, matambre a la pizza, pata/muslo con ensalada y postre helado. Asistir con vajilla completa y bebida. Tarjeta: $ 25.000. Confirmar asistencia comunicándose al 2364 262536.

Sábado 22 de agosto, de 13:00 a 17:30hs., Celebración del Día del Niño en comunidad, frente al templo. Habrá merienda, juegos, inflables, metegol, ping-pong, fútbol tenis, coreografías y la presentación en vivo del Payaso Chocolate.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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