Misa por San Expedito, peña con matambre y festival por los niños en una parroquia de Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Parroquia Santos Arcángeles de Chacabuco invita a toda la comunidad a participar de las actividades programadas para los próximos días, en Santa Fe y La Plata.
Volver a Chacabuquero.
Miércoles 19:, 19:00hs, Misa y celebración en honor a San Expedito (como todos los días 19).
Viernes 21 de agosto: 21:00hs. Peña Parroquial a beneficio de obras del templo y en festejo del Día del Catequista. La velada contará con la actuación especial de Carlos Simone. Menú: Chorizo con ensalada rusa, matambre a la pizza, pata/muslo con ensalada y postre helado. Asistir con vajilla completa y bebida. Tarjeta: $ 25.000. Confirmar asistencia comunicándose al 2364 262536.
Sábado 22 de agosto, de 13:00 a 17:30hs., Celebración del Día del Niño en comunidad, frente al templo. Habrá merienda, juegos, inflables, metegol, ping-pong, fútbol tenis, coreografías y la presentación en vivo del Payaso Chocolate.
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