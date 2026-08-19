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miércoles, 19 de agosto de 2026

Pide ayuda para su abuelo con problemas de salud en Chacabuco

 


Familia.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para enviar un pedido de ayuda a la comunidad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas para el miércoles 19/08

Se llama Jazmín Gallardo, y su abuelo, Ángel Enrique Vallejo. Este ultimo tiene problemas cardíacos. Necesita dinero para realizarse un estudio y una intervención. Solamente saben que los estudios cuestan hoy en día 700.000 pesos. Se compartió el alias 44176893.prex. Contacto con Jazmín: 2352521408.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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