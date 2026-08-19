Funcionario agredido en Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía una persona agredió a un funcionario municipal de Chacabuco.
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El agredido fue el profesor Jorge Giménez. Recibió un golpe en el rostro por parte de un sujeto. Se requirió presencia de la Policía y de una ambulancia del SAME. Fue trasladado al nosocomio, consciente. El atacante se retiró del lugar antes del arribo de la fuerza de seguridad. Ocurrió alrededor de las 12.00 en el Polideportivo Municipal, en Solís entre Olavarría e acceso Hipólito Yrigoyen.
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