Pidieron informes sobre un proyecto del intendente de Chacabuco

Nota pedida.
Desde el Bloque UCR-PRO presentamos un Proyecto de Minuta de Comunicación para conocer qué pasó con el proyecto de construcción de la “Casa de la Provincia” en Chacabuco, anunciado por el Departamento Ejecutivo en abril de 2024.
Volver a Chacabuquero.
En aquel momento se informó que la obra se realizaría en el Parque Recreativo Municipal y que, en aproximadamente 120 días, se llamaría a licitación. En noviembre de ese mismo año, además, se realizaron trabajos de nivelación y medición del suelo para avanzar con el proyecto.
Sin embargo, desde entonces no hemos vuelto a tener información oficial sobre el avance de la obra.
Por eso, solicitamos al Ejecutivo que informe en qué estado se encuentra el proyecto, si existe un expediente, qué ocurrió con el llamado a licitación, qué gestiones se realizaron ante la Provincia, cuál sería la inversión prevista y qué plazos existen para su ejecución.
Firma: Bloque de concejales UCR - PRO
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