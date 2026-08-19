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miércoles, 19 de agosto de 2026

Golía entregó un equipo en la laguna y llamo a paritarias en Chacabuco

 


Temas.

Este miércoles el intendente Rubén Darío Golía entregó un cardio desfibrilador automático al Club de Pesca para que la laguna de Rocha pueda afrontar emergencias cardíacas de pescadores y turistas.



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También, anunció que enviará al Honorable Concejo Deliberante un proyecto para que distintas calles de nuestra ciudad lleven los nombres de Osvaldo Rodrigo, Osmar Granados, Jesús Abel Blanco y Mateo Lanzavecchia, como reconocimiento a sus trayectorias y al aporte realizado a la comunidad.

Por último, la paritaria municipal se reanudará el martes 25 de agosto por la mañana en la Casa de la Cultura.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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