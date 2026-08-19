Lo encontraron con la manguera en la mano en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito informó que este miércoles se llevó a cabo un operativo de prevención sobre Arenales y 12 de febrero. 14 De julio y Balcarce. Catamarca y Maipú, con recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad donde se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas sin chapa patente y tres conducidas por menores de edad.
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Se labraron cuatro actas de infracción por girar a la izquierda. Se retuvieron ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Dos actas de infracción por arrojar agua a la vía pública en día no permitido (lavado de vereda) Se labró un acta de infracción por lavado de vehículo en la vía pública. Se labró acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo rampa de discapacidad
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