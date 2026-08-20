Pidieron ayuda para encontrar a un joven de Chacabuco

De noche.
Una mujer pidió ayuda a la Policía para encontrar a su hijo menor de edad, esta madrugada en Chacabuco.
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El joven, de 15 años, se había ausentado en la noche del martes y ya entrada la madrugada no había vuelto. Esto llevó a que la madre pusiera en conocimiento de la fuerza de seguridad la situación. En 20 minutos se pudo dar con el paradero del joven.
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