- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Urgente.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Jeremías Agustín Godoy.
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