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jueves, 20 de agosto de 2026

Accidente en el ingreso a una planta de silos en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en el ingreso a una planta de silos de la ciudad de Chacabuco. 



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Participaron un camión con acoplado y un automóvil. Según el chofer del transporte de cargas el siniestro vial se produjo cuando el rodado que guiaba iba a ingresar a la planta ubicada en Ituzaingó y las vías del tren. 

No hubo heridos de gravedad aunque se llamó a una ambulancia del Hospital municipal para controlar a las personas que iban en el coche. Este último rodado sufrió daños materiales.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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