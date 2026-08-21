Disturbios en el centro de Chacabuco

De noche.
Durante la madrugada se registraron incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo un altercado entre varias personas en el exterior de un local gastronómico del centro. Se pidió presencia de la Policia pero no hubo demorados. Al parecer, los involucrados se retiraron antes de la llegada de los patrulleros. Ocurrió en Alsina entre Garay y Pringles.
Por otro lado, la Policía realizó una inspección en inmediaciones de Callao y Saavedra a pedido de una vecina que observó movimientos extraños fuera fe un depósito. Al parecer, unas personas salieron del lugar en moto en medio de la msdrugada.
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