ATE: "La Municipalidad de Chacabuco fue a la paritaria a no negociar"

Comunicado.
ATE Seccional Chacabuco informa que la reunión paritaria realizada este lunes 25 de agosto finalizó sin acuerdo, ante la falta de voluntad del Departamento Ejecutivo para presentar una propuesta salarial seria y superadora.
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Los propios funcionarios municipales reconocieron durante la reunión que “los recibos de haberes de agosto ya estaban cerrados”. Esto demuestra que el Municipio había decidido anticipadamente no otorgar ningún aumento salarial en agosto, vaciando de contenido la negociación paritaria.
ATE reclamó:
* un bono de $200.000 para agosto;
* otro bono de $200.000 para septiembre;
* un aumento del 15% remunerativo y acumulativo sobre el salario básico.
Como respuesta, la Municipalidad ofreció un bono no remunerativo de apenas $60.000 para agosto y un incremento del 2,1% al salario básico a partir de septiembre.
La propuesta es absolutamente insuficiente e incluso inferior a ofrecimientos anteriores. No constituye una recomposición salarial ni brinda una respuesta frente a la pérdida del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores municipales.
El 2,1% ofrecido se limita a trasladar en septiembre la inflación oficial de julio. Además, el salario correspondiente a septiembre recién se percibirá en octubre. Es decir, las trabajadoras y los trabajadores recibirían la compensación tres meses después de haber soportado el aumento de los alimentos, los medicamentos, las tarifas, el transporte y los alquileres.
Mientras tanto, el Municipio recibe diariamente, mediante el sistema de goteo, los
mayores recursos provenientes de la coparticipación y de la modificación del CUD.
La falta de una propuesta seria resulta todavía más injustificada frente a la notoria mejora de los ingresos municipales. Durante el primer semestre de 2026, Chacabuco registró un incremento real del 10,81% en las transferencias provinciales respecto del mismo período de 2025. Fue el municipio con mayor crecimiento de recursos entre los 135 distritos bonaerenses.
Por esa razón, ATE requirió formalmente información documentada sobre:
* las transferencias y la coparticipación recibidas durante 2025 y 2026;
* el impacto de la modificación del CUD;
* la evolución de la recaudación municipal;
* la ejecución presupuestaria;
* la evolución de la masa salarial;
* las disponibilidades financieras;
* la cantidad de agentes y cargos vacantes;
* la nómina de las personas incorporadas durante 2025 y 2026.
Ante la falta de una respuesta mejoradora, ATE dio por finalizada la reunión sin acuerdo.
El objetivo del Departamento Ejecutivo quedó claro: evitar una recomposición salarial en agosto y continuar engrosando el superávit municipal a costa del salario de las trabajadoras y los trabajadores estatales municipales.
Esta decisión se encuentra en sintonía con las políticas de ajuste que rechazamos: acumular recursos mientras las trabajadoras y los trabajadores pierden poder adquisitivo.
Los mayores ingresos para el Estado Municipal no deben destinarse a uso discrecional no hacer campaña, deben ir prioritariamente a mejorar los salarios y las condiciones de vida de quienes sostienen diariamente los servicios públicos de Chacabuco.
Firma:
COMISIÓN ATE SECCIONAL CHACABUCO
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