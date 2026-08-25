Después de la lluvia pronostican un cambio en Chacabuco

Tendencia del tiempo.
Se han pronosticado lluvias para Chacabuco y la zona. La perspectiva a 30 días parece marcar una tenencia.
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Según el Servicio Meteorológico Nacional podría llover de manera aislada desde la noche del miércoles hasta la tarde del jueves.
En lo que tiene que ver con el pronóstico extendido se observan dos cuestiones. Por un lado, el aumento de las temperaturas máximas que podrían acercarse a los 20° centígrados. Por otro lado, hay muy pocos días de lluvia hasta el inicio de la Primavera. Esto es llamativo puesto que se viene anunciando la llegada del fenómeno del Niño que traería abundantes precipitaciones.
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