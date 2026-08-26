Desapareció un camión en Chacabuco

Situación.
Un vecino llamó esta mañana a la Policía porque no encontró el camión con acoplado donde lo había dejado estacionado.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, el transporte marca Mercedes Benz había sido dejado ayer a la tarde cargado en inmediaciones de Liniers y Frondizi. Cuando el chofer de apellido D'Acciavo lo fue a buscar esta mañana, ya no lo encontró. En la zona hay cámaras de la Municipalidad de Chacabuco y de particulares. Posiblemente puedan ayudar a establecer lo que ocurrió.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Aquí está el calendario de vacunación contra la rabia para mascotas de Chacabuco
- Inundó el barrio y lo multaron en Chacabuco
- Homenaje a un joven fallecido en Chacabuco
- Después de la lluvia pronostican un cambio en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- ATE: "La Municipalidad de Chacabuco fue a la paritaria a no negociar"
- Reclamos a la provincia desde Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Les cambiaron las cerraduras en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario