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miércoles, 26 de agosto de 2026

Desapareció un camión en Chacabuco

 


Situación.

Un vecino llamó esta mañana a la Policía porque no encontró el camión con acoplado donde lo había dejado estacionado.



Volver a Chacabuquero.

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Al parecer, el transporte marca Mercedes Benz había sido dejado ayer a la tarde cargado en inmediaciones de Liniers y Frondizi. Cuando el chofer de apellido D'Acciavo lo fue a buscar esta mañana, ya no lo encontró. En la zona hay cámaras de la Municipalidad de Chacabuco y de particulares. Posiblemente puedan ayudar a establecer lo que ocurrió.

"Encanto íntimo", lencería y algo más


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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