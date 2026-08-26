Hallaron en una ciudad vecina el camión desaparecido en Chacabuco

La trama.
Fue encontrado en una ciudad vecina el camión que había desaparecido en Chacabuco
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Lo encontró la Policía de Salto en esa ciudad. Minutos antes una lectora se comunicó con este medio para comentar "creo que está en Salto, enfrente de mi casa, Calles Santiago del Estero y Berdier". Eso fue a las 17.40 Chacabuquero le recomendó a la mujer llamar al 911 para brindar la información.
|El mensaje que recibió Chacabuquero
Al parecer, el vehículo seguía cargado aunque de los 30 mil kilos que tenía originalmente, solo le quedaba la mitad. Lo que se supo es que a través del seguimiento de las cámaras de seguridad públicas se había determinado que el vehículo había tomado rumbo a Salto por la ruta 191. El camión es propiedad de un vecino de apellido D'Acciavo. Antes de ser llevado, estaba estacionado en inmediaciones de Liniers y Frondizi. El dueño comento que tenía información que indicaba que el camión llegó hasta Arrecifes pero luego regresó a Salto.
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