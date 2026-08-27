Abandonó la moto en Chacabuco

De noche. Además, choque.
En horas de la noche se registró una situación particular.
Volver a Chacabuquero.
Personal de la Subsecretaría de Tránsito observó en San Lorenzo y Bernardo de Irigoyen una motocicleta marca Keller con escape antirreglamentario realizando ruido y maniobras peligrosas. El conductor al ver el móvil abandonó el rodado y se retiró del lugar negándose a aportar datos.
Choque. Una camioneta chocó con otro vehículo que estaba estacionado en el centro de Chacabuco y siguió circulando.
Ocurrió cerca de las 3.00 en Alsina entre San Martín y Moreno. La Policía estuvo en el lugar observando el vehículo dañado.
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