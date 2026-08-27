Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 27 de agosto de 2026

Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: Juan

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Juan Horacio Gatti. Falleció a los 69 años. Casa de duelo: Barrio Los Robles, casa 33.

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Abandonó la moto en Chacabuco

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Los sancionaron en Chacabuco por lo que muestra la foto

- Le robaron en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Mix: Quejas por los vendedores ambulantes - Incendio en Chacabuco - Remana

- Hallaron en una ciudad vecina el camión desaparecido en Chacabuco

- Los encontraron haciendo algo prohibido en Chacabuco

- Vecina pide ayuda para su marido en Chacabuco

- Incidentes y accidentes en Chacabuco

- Chacabuco se enfrenta a una epidemia

- Aquí está el calendario de vacunación contra la rabia para mascotas de Chacabuco

- Desapareció un camión en Chacabuco

- Inundó el barrio y lo multaron en Chacabuco

- Homenaje a un joven fallecido en Chacabuco

- Después de la lluvia pronostican un cambio en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)