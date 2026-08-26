Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 26 de agosto de 2026

Vecina pide ayuda para su marido en Chacabuco

 


Nota pedida.

Mi marido es diabetico y necesita Metformina de 500mg o 1000mg comprimidos ya que en el Hospital de Chacabuco no hay. Si alguien tiene para donarle se lo agradecería mucho ya que él lo necesita todos los días. Contacto: 2352469583 o 2352467959

Firma: Gabriela



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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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