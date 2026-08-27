Que en paz descanse: Luisa
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- Luisa Ana López "Gladys Álvarez". Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio a las 11.30.-
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