Más datos de cómo fue hallado el camión de Chacabuco

En diálogo.
Se conocieron más datos de cómo fue hallado en Salto el camión cargado con trigo que alguien se llevó de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Chacabuquero habló con la vecina que tras ver la noticia en la página de Facebook de este medio se dio cuenta que el rodado estaba estacionado afuera era el mismo que estaba siendo buscado.
Cabe recordar que la mujer envió un mensaje por Facebook a Chacabuquero y se le recomendó comunicarse con el 911.
"Sí, llamé al 911", contó la vecina de Salto, "y mi marido llamó al teléfono de la puerta del camión y se comunicó con el dueño. Hablaron varias veces con el dueño por teléfono, y le mandó fotos al señor, también, antes que viniera la policía, incluso"
"Gracias por publicar, asi el hombre pudo recuperar su camión en un rato nomás, y con la carga", finalizó la mujer.
Tal vez en próximas búsquedas de personas o bienes robados el Juzgado, la Fiscalía o la misma Policia entiendan que compartir las mismas con todos los medios de comunicación y no sólo de los que son amigos puede servir para esclarecer la verdad.
Foto: Aportada por la vecina de Salto
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