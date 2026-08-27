Se aguarda la visita a Chacabuco de un funcionario provincial

Actividad.
Se aguarda para los próximos días la visita a Chacabuco de un funcionario provincial.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Guido Lorenzino, titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fue electo en el 2016 y reelecto en el 2021, y sin embargo nunca vino a Chacabuco. Ahora la podría encabezar la inauguración de la nueva sede de la delegación local de la Defensoría que está ubicada en San Juan entre Remedios Escalada de San Martin y Maipú, en el mismo edificio que el Concejo Deliberante. El acto está agendado para el martes.
La Defensoría ha realizado un estudio sobre el tema del momento, que es la morosidad de los bonaerenses. El mismo dio como resultado que el 40 por ciento de los ingresos está destinado a deudas y más del 80 por ciento de los ciudadanos tiene inconvenientes en hacer frente a esta deuda, son morosos cuasi incobrables.
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