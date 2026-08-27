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jueves, 27 de agosto de 2026

Los sancionaron en Chacabuco por lo que muestra la foto

 


Operativo.

La Subsecretaría de Transito de Chacabuco informó que se labró un acta de infracción por ocupación indebida en la vía pública obstruyendo el paso del peaton, y se intimó a un vecino por tener chatarra en propiedad privada y sobre la vereda.



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En el primero de los casos se detectó que habían sido colocados bolsones de materiales para la construcción y un volquete sobre la vereda. Ocurrió en inmediaciones de Padre Doglia y 25 de Mayo.

En cuanto a la chatarra, estaba en inmediaciones de la cancha de River

También se llevó a cabo un operativo de prevención sobre Accesi Juan XXlll con recorrido de móviles y motos de Tránsito en distintos puntos de la ciudad. Se labraron 32 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. 2 actas de infracción por circular sin verificación técnica vehicular. Se retuvieron 2 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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