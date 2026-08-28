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viernes, 28 de agosto de 2026

Alto susto sufrió una vecina en Chacabuco esta madrugada

 


No era para menos.

Una vecina llamó a la Policía esta madrugada al detectar un faltante en su vivienda.



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Pensó que le habían robado dos motos del interior de la vivienda. Sin embargo, tras unos minutos de investigación, se determinó que a los rodados se los había llevado el hijo de la mujer. Ocurrió en Bravo entre Almafuerte y Perón.

Por otro lado, en dos viviendas hubo inspecciones o recorridas policiales porque los moradores escucharon que alguien estaba caminando sobre el techo. Ocurrió en Bernardo de Irigoyen entre Ituzaingó y Almafuerte, y en Bordenabe de Cacho y Gutiérrez.

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