Alto susto sufrió una vecina en Chacabuco esta madrugada

No era para menos.
Una vecina llamó a la Policía esta madrugada al detectar un faltante en su vivienda.
Volver a Chacabuquero.
Pensó que le habían robado dos motos del interior de la vivienda. Sin embargo, tras unos minutos de investigación, se determinó que a los rodados se los había llevado el hijo de la mujer. Ocurrió en Bravo entre Almafuerte y Perón.
Por otro lado, en dos viviendas hubo inspecciones o recorridas policiales porque los moradores escucharon que alguien estaba caminando sobre el techo. Ocurrió en Bernardo de Irigoyen entre Ituzaingó y Almafuerte, y en Bordenabe de Cacho y Gutiérrez.
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