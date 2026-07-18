Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 18 de julio de 2026

Detectaron gran cantidad de ebrios sl volante en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

La madrugada personas de las octavo controles en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El Corte Perfecto

Se retuvieron nueve automóviles porque sus conductores dieron positivo en el test de alcoholemia. También se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. El operativo se montó en Mitre y Sarmiento.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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