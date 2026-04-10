viernes, 10 de abril de 2026

Accidente temprano en la mañana de Chacabuco


Avenida.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron una moto y una camioneta. Una persona de sexo femenino fue trasladada al Hospital de Chacabuco en ambulancia. Según los vecinos del lugar, llevaba casco pero sufrió un golpe en la cabeza. Estaba consciente.

Ocurrió en Solís y Olavarría cerca de las 8.00. La moto iba por la avenida y camioneta por la calle. Al menos un vecino pidió que se coloque un reductor de velocidad en Olavarría.


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