Dos personas accidentadas durante la madrugada de Chacabuco

Fueron trasladas al Hospital.
Dos personas que iban en moto fueron trasladadas al Hospital a raíz de las lesiones que sufrieron en un accidente de tránsito que sucedió esta madrugada en Chacabuco.
Chocaron con un perro y terminaron cayendo al pavimento.
Los accidentados son padre y hija. Se llaman Sergio y Daiana Amorós, de 66 y 33 años, respectivamente.
Iban en una moto Gilera 150cc.
Fueron traslados en ambulancia.
Ocurrió en inmediaciones de Alsina y Domínguez.
