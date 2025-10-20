lunes, 20 de octubre de 2025

Dos personas accidentadas durante la madrugada de Chacabuco

 


Fueron trasladas al Hospital.

Dos personas que iban en moto fueron trasladadas al Hospital a raíz de las lesiones que sufrieron en un accidente de tránsito que sucedió esta madrugada en Chacabuco.



Chocaron con un perro y terminaron cayendo al pavimento.

Los accidentados son padre y hija. Se llaman Sergio y Daiana Amorós, de 66 y 33 años, respectivamente.

Iban en una moto Gilera 150cc.

Fueron traslados en ambulancia.

Ocurrió en inmediaciones de Alsina y Domínguez.

