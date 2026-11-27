Pliegos.
En las últimas horas el gobierno provincial envió al Senado bonaerense los pliegos de postulantes para cubrir cargos judiciales. Hay algunos relacionados con Chacabuco.
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Para el nuevo Juzgado de familia con sede en Chacabuco se propuso a la abogada María Silvia Mannini. Para las Asesorías de incapaces: los dos cargos para el Departamento Judicial Junín, con jurisdicción en Junín y Chacabuco los candidatos son José Ignacio Garay Molinari y Cristian Alberto Valero. Y para las Defensorías Oficiales hay dos cargos para actuar en los fueros Civil, Comercial y de Familia, con jurisdicción en Junín y Chacabuco, y los postulados son Emilia Salomé Schonfeld y sede Chacabuco: César Ariel Quiroga.
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