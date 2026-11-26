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Este jueves se conoció información sobre la condena de un vecino de Chacabuco.
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Lo publicó en las redes sociales la denunciante del caso, una vecina de Chacabuco, tras un mensaje que le envió la fiscal que se hizo cargo de llevar adelante la acusación. Se trató de un juicio que se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Junín por "Abuso sexual con acceso carnal" contra Héctor Martín Prieto. Según la. vecina, la condena fue de 11 años de prisión más 7 años de inhabilitación para manejar. Es que además de los citados cargos, se sumaron los de un accidente de tránsito fatal por el cual el acusado estaba cumpliendo arresto domiciliario al momento de ocurrir el abuso. El condenado ya estaba detenido desde agosto del año pasado.
"¿Siente que se hizo Justicia?", le preguntó Chacabuquero a la denunciante. "Sí, por mi, por las q no estan y por todas las q tuvieron la desgracia de tenerlo en su vida", respondió.
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